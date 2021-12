CHL: EHC Red Bull München mit remis bei Lukko Rauma im Viertelfinalhinspiel

Das Rückspiel findet am Dienstag, 14. Dezember (ab 20.15 Uhr LIVE auf SPORT1 im Free-TV und Livestream), statt. Es ist das zweite Aufeinandertreffen zwischen Lukko und München in einer K.o.-Phase der CHL. In der Saison 2015/16 setzten sich die Finnen in der Runde der letzten 32 insgesamt mit 8:3 durch und stießen bis ins Halbfinale vor.