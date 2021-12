Unentschieden in Rauma: München wahrt Chance auf CHL-Halbfinale

Red Bull München hat in der Champions Hockey League (CHL) nach einer erfolgreichen Aufholjagd gute Aussichten auf den Einzug ins Halbfinale. Der dreimalige deutsche Eishockey-Meister erkämpfte sich im Viertelfinal-Hinspiel in Finnland bei Lukko Rauma nach einem 0:2-Rückstand ein 2:2 (0:0, 0:2, 2:0) und hat vor dem Wiedersehen am kommenden Dienstag (20.15 Uhr/Sport1) eine mehr als ordentliche Ausgangsposition.