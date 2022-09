Champions League: Straubing auf Play-off-Kurs

Parker Tuomie (5.), JC Lipon (9.) und Taylor Leier (47.) erzielten vor 3558 Zuschauern am Pulverturm die Tore für die Tigers, die zum Auftakt 4:0 in Polen gewonnen hatten. Beim schwedischen Meister Färjestad BK gab es eine 1:6-Niederlage. Dritter Gegner in der Gruppe F ist der österreichische Vertreter Villacher SV.