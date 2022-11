Champions Hockey League: Straubing vor dem Aus

Etwas besser sieht es für Wolfsburg aus. Die Grizzlys unterlagen in eigener Halle dem schwedischen Vizemeister Lulea HF 2:3 (1:2, 0:0, 1:1), benötigen auswärts aber einen Sieg. Am späteren Abend tritt DEL-Spitzenreiter Red Bull München gegen den Schweizer Meister EV Zug an.