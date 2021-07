DEL: Lean Bergmann kehrt nach Mannheim zurück

Der Linksschütze bestritt in den beiden zurückliegenden Jahren nur 13 NHL-Partien. Dazu erzielte der gebürtige Hemerer in 63 AHL-Partien für San Jose Barracuda zehn Tore und 14 Vorlagen. In 50 DEL-Partien für die Iserlohn Roosters verbuchte er 29 Scorerpunkte (20 Tore / 9 Assists).