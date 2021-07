Kölner Haie: Howden ersetzt Sheppard

Der Kanadier Howden spielte in der vergangenen Saison in der schwedischen Super League für die Malmö Redhawks. Zuvor agierte der Linksschütze drei Jahre lang in der russischen Kontinental Hockey League (KHL) und kam in 173 Einsätzen auf 82 Scorerpunkte (42 Tore, 40 Vorlagen). Sheppard bat aus familiären Gründen um Auflösung des Kontraktes in Köln.