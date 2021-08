DEL: Mittelstürmer Street wechselt nach München

In den vergangenen beiden Spielzeiten hatte Street vor allem die Binghamton Devils, das Farmteam der Devils, als Kapitän aufs Eis geführt. Die Jahre zuvor spielte er in mehreren NHL- und AHL-Teams. Der Center absolvierte bislang 59 Spiele in der NHL (drei Tore, sechs Assists) und 587 Partien in der AHL.