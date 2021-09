DEL: Korbinian Holzer will mit Adler Mannheim Meister werden

Die Adler, 2019 letzter Meister vor Corona, und Red Bull München, Titelträger in den drei Jahren davor, haben auf das Aus in den Mini-Playoffs „Best of three“ mit weiteren Investitionen in ihre ohnehin hochkarätig besetzten Teams reagiert. Allein 18 aktuelle Nationalspieler stehen bei den alljährlichen Topfavoriten unter Vertrag. Selbst Meister Eisbären Berlin kann mit vier nicht annähernd mithalten.