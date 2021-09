Uwe Krupp: Kölner Haie würden ohne ihre Fans nicht mehr in der DEL spielen

Cheftrainer Uwe Krupp erklärt, wie schlecht es um die Haie in der vergangen Saison wirklich stand. „Sprechen wir Klartext – die Haie würde es ohne die Unterstützung der Dauerkarten-Inhaber, unserer Sponsoren, individueller Spenden und grundsätzlich einem Zeichen der Kölner Sportfans nicht mehr in der DEL geben“, sagte Krupp in der Bild.