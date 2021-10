DEL: Red Bull München siegt bei Krefeld Pinguine

Der Linesman, der nach einem Zusammenprall am Samstag mit einer Kopfverletzung ins Krankenhaus gebracht worden war, sei wieder zu Hause und werde in der Neurologie am Montag zur Kontrolle erneut untersucht. Kowert war bei der 0:2-Niederlage der Adler Mannheim bei den Iserlohn Roosters mit Stürmer Matthias Plachta zusammengeprallt.