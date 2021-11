Eishockey, DEL: Kölner Haie bauen Siegesserie aus

Die Kölner Haie sind in der PENNY DEL weiter auf Erfolgskurs. Das Team von Trainer Uwe Krupp schlug Vizemeister Grizzlys Wolfsburg am Donnerstag mit 3:1 (1:1, 2:0, 0:0) und feierte bereits seinen vierten Sieg in Serie. (Service: Ergebnisse der DEL)