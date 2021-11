DEL: München gewinnt auch Derby gegen Augsburg

Red Bull München hat in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auch das zweite bayerische Duell binnen 48 Stunden gewonnen. Der Tabellenzweite bezwang die Augsburger Panther in eigener Halle mit 4:3 (1:1, 1:1, 2:0) und erhöhte durch den insgesamt dritten Sieg in Folge den Druck auf Spitzenreiter Adler Mannheim. Der Tabellenführer ist am Abend gegen die Kölner Haie gefordert.