Iserlohn wirbt für Impfung: Aus Roosters werden "Boosters"

Hintergrund der Aktion ist unter anderem, dass die Roosters zuletzt mehrere Coronafälle zu beklagen hatten. "Trotz aller Herausforderungen konnten wir unsere Situation gerade wegen der Impfungen unter Kontrolle behalten, gab es keine schweren Verläufe", so Brück. Chefcoach Brad Tapper und Verteidiger Alec McCrea haben als erste Teammitglieder des Klubs bereits den "RoosterBooster" im neu geschaffenen DRK Impfzentrum am Sauerlandpark in Hemer erhalten.