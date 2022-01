DEL-Aufsichtsratsvorsitzender Arnold: „Verschiebung der Play-offs wäre eine Option“

Schon jetzt ist der DEL-Spielplan angesichts massiver Corona-Ausbrüche durcheinandergewirbelt, fünf Teams befanden oder befinden sich in Quarantäne. Deshalb hatte die Liga bereits am Mittwoch beschlossen, in der eigentlich vom 29. Januar bis 22. Februar angedachten spielfreien Zeit während Olympia die Austragung von Partien zu erlauben.