DEL: Eisbären Berlin bauen Führung aus

In einer torreichen Partie bei der Düsseldorfer EG setzten sich die Eisbären am Freitagabend 7:4 (2:1, 2:2, 3:1) durch. Mit 73 Punkten liegt das Team von Trainer Serge Aubin nun acht Zähler vor dem letztjährigen Finalgegner Grizzlys Wolfsburg, der sich in Quarantäne befindet.