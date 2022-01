DEL: Coronawelle ebbt nicht ab, zehn weitere Nürnberger Spieler in Isolation

Bei den Nürnberg Ice Tigers mussten sich am Dienstag zehn weitere Spieler in Isolation begeben, weil einer der drei Pooltests am Morgen ein positives Ergebnis lieferte, das Mannschaftstraining wurde abgesagt. Individuelle PCR-Tests sollen Aufschluss über mögliche Infektionen gegen. Zuvor waren bereits sechs Spieler positiv auf Corona getestet worden.