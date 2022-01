Eishockey: Spielervereinigung fordert sofortige DEL-Pause vor Olympia

Vor der Abstellung der Nationalspieler am kommenden Samstag sind in der DEL noch sechs Spiele angesetzt, vier davon betreffen Olympia-Teilnehmer. Allerdings stehen nach Corona-Ausbrüchen bei den Adlern Mannheim und den Nürnberg Ice Tigers zwei Partien auf der Kippe. Eine Absage dieser Spiele würde auch DEB-Sportdirektor Christian Künast befürworten. "Wenn sie stoppen, würde es uns mit Sicherheit helfen", sagte er: "Dann minimieren wir das Risiko, dass was passiert, sei es mit Corona, sei es mit Verletzungen."