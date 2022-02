DEL: München verlängert Negativlauf der Kölner Haie

Ex-Meister Red Bull München hat in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) einen wichtigen Erfolg im Kampf um die direkte Play-off-Teilnahme gefeiert - und die Pleitenserie der Kölner Haie auf zehn Spiele verlängert. Das Team von Don Jackson gewann in einem von vier Nachholspielen am Freitag in der Domstadt mit 3:1 (1:0, 2:1, 0:0) und ist zunächst Tabellensechster.