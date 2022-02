Wegen Corona: Nur ein Absteiger aus der DEL

Der Kompromiss sieht nun vor, dass im Falle eines Frankfurter Aufstiegs auch in der kommenden Spielzeit 15 Klubs an den Start gehen. Danach soll aber auf jeden Fall wieder auf 14 reduziert werden. "Gemeinsam haben wir unter den coronabedingten Einflüssen eine gute Lösung vor allem für den Sport gefunden", sagte Peter Merten, Aufsichtsratsvorsitzender der DEL2: "Wir sehen die besondere Situation der DEL in der aktuellen Saison und haben eine Möglichkeit gefunden zu unterstützen, ohne dabei den Auf- und Abstieg erneut auszusetzen." Im Gegenzug kam die DEL der 2. Liga bei der Bürgschaft möglicher Aufsteiger entgegen.