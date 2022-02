Zurück aus den USA: Eisbären holen Nationalspieler Bokk

Bokk war im NHL-Draft 2018 von den St. Louis Blues an Position 25 ausgewählt und ein Jahr später an die Carolina Hurricanes abgegeben worden. Die Wolves sind das Farmteam der Franchise aus der nordamerikanischen Profiliga NHL. Vor seiner AHL-Zeit spielte der Stürmer in Schweden für die Klubs Växjö Lakers, Rögle BK sowie Djurgardens IF.