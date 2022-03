DEL: Mannheim mehrere Wochen ohne Nationalspieler Bergmann und Plachta

Die Adler Mannheim müssen in den letzten vier Wochen der Hauptrunde der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auf ihre Nationalspieler Lean Bergmann und Matthias Plachta verzichten. Der 23-jährige Bergmann, der sich beim 2:4 am vergangenen Freitag gegen die Iserlohn Roosters am Bein verletzte, steht Trainer Pavel Gross bei optimalem Heilungsverlauf sechs bis acht Wochen nicht zur Verfügung und fällt damit auch zumindest zu Beginn der Play-offs aus.