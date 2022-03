Eishockey, DEL: Meister Berlin gewinnt Spitzenspiel

Die Hauptstädter setzten sich am 54. Spieltag bei Adler Mannheim deutlich mit 4:0 (1:0, 0:0, 3:0) durch und feierten ihren sechsten Sieg in Folge. Mannheim kassierte nach zuvor vier Siegen erstmals wieder eine Niederlage und rutschte in der Tabelle auf Rang vier ab. (Service: Ergebnisse der DEL)