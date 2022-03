Eishockey, DEL: Münchner Siegesserie reißt im Spitzenspiel

Die Münchner gerieten in Wolfsburg durch ein Tor von Chris DeSousa (10.) in Rückstand, doch Nationalspieler Yannic Seidenberg (32./40.) und Trevor Parks (38.) drehten die Partie zunächst. Im letzten Drittel waren die Gastgeber wieder am Drücker, Tyler Gaudet (56.) schoss das Siegtor für Wolfsburg.