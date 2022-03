Eishockey, PENNY DEL: Ingolstadt wieder in Playoff-Zone - neue Spannung im Keller

An der Spitze rückte hinter Titelverteidiger Berlin Ex-Titelträger Red Bull München etwas näher an den zweitplatzierten Vizemeister Grizzlys Wolfsburg heran. Während Wolfsburg gegen Köln erst nach Penaltyschießen 4:3 (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0) gewann, siegte München im Verfolgerduell mit Adler Mannheim 5:2 (1:0, 1:1, 3:1) und feierte damit seinen achten Sieg in den vergangenen neun Spielen.