DEL-Playoffs: Adler Mannheim zwingen Eisbären Berlin in Entscheidungsspiel

Am Dienstag ging es in einem umkämpften und hochklassigen Spiel von Beginn an zur Sache - Plachta, olympischer Silbermedaillengewinner von 2018, brachte die Adler früh in Führung. Berlin antworte aber noch vor der ersten Drittelpause, im zweiten Durchgang wurde es turbulent mit Treffern innerhalb weniger Minuten.