DEL: Vizemeister Wolfsburg zum neunten Mal im Halbfinale

Vor 3589 Zuschauern in Wolfsburg brachte Tyler Gaudet die Gastgeber schon früh in Führung (6.). Nationaltorhüter Dustin Strahlmeier hielt den knappen Sieg fest. Spencer Machacek traf kurz vor Schluss ins leere Tor (59.). Bremerhaven hatte mit dem 3:2 im Marathonmatch am Samstag das fünfte Spiel erzwungen, ausgerechnet der Ex-Wolfsburger Philipp Bruggisser traf in der zweiten Verlängerung.