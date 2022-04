"Den Lohn eingefahren": Eisbären erster DEL-Halbfinalist

Der Hauptrundenprimus erledigte die Pflichtaufgabe gegen die Domstädter in der Play-off-Serie "best of five" in nur drei Spielen, lediglich beim 2:1 zum Auftakt ging es eng zu. "Wir haben als Team in jedem Spiel gut gekämpft und haben den Lohn eingefahren. Jeder hat seine Leistung gebracht", lobte Aubin, der nun in Ruhe auf die Konkurrenz schauen kann. Die Halbfinalserie beginnt am kommenden Mittwoch.