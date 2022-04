Der Modus für die DEL-Play-offs

Ab dem Viertelfinale gilt wegen der längeren Saison mit 15 Klubs nicht wie gewohnt der Modus "best of seven", sondern "best of five". Wer zuerst drei Spiele gewonnen hat, kommt eine Runde weiter bzw. gewinnt den Titel. Bei Unentschieden nach 60 Minuten wird so lange in 20-Minuten-Abschnitten weitergespielt, bis ein Tor fällt ("sudden death"). Dabei wird anders als in der Vorrunde mit Fünf gegen Fünf gespielt.