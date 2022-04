Eishockey: DEL-Finale beginnt Freitag oder Samstag

Setzt sich Titelverteidiger Eisbären Berlin am Donnerstag im entscheidenden fünften Spiel gegen die Adler Mannheim durch, findet Spiel eins gegen den bereits feststehenden Finalisten Red Bull München am Freitag (19.30 Uhr) in Berlin statt. Macht Mannheim das Rennen, geht es erst am Samstag (16.15 Uhr) in München los.