Ustorf nach Play-off-Krimi: „Ziehe den Hut vor beiden Mannschaften“

Am Freitag (19.30 Uhr/MagentaSport) steht das Entscheidungsspiel in Nürnberg an. Der Sieger zieht in die nächste Runde gegen Red Bull München ein. Die Kölner Haie hatten in einem weiteren dramatischen Duell der Vor-Play-offs der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den ERC Ingolstadt 3:2 nach Verlängerung bezwungen und treffen ab Sonntag auf Titelverteidiger Eisbären Berlin.