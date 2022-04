Vor Play-off-Auftakt: DEG muss auf Trainer Kreis verzichten

Kreis' Rückkehr nach Düsseldorf ist für kommenden Freitag geplant. Damit verpasst der Coach die beiden Partien der Pre-Play-offs gegen die Nürnberg Ice Tigers. Am Dienstag tritt die DEG in Nürnberg an (19.30 Uhr/MagentaSport), Spiel zwei findet am Donnerstag ebenfalls um 19.30 Uhr in Düsseldorf statt. Ein mögliches Entscheidungsspiel würde am Freitag in Nürnberg stattfinden.