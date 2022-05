DEL: Eisbären verpflichten Nationalspieler Nowak

In 15 DEL-Spielzeiten bestritt Nowak bislang insgesamt 635 Partien, in denen er 36 Treffer erzielte und 121 Assists verbuchte. Für die deutsche Nationalmannschaft lief er bei zwei Weltmeisterschaften sowie bei den Olympischen Spielen in Peking auf. Die derzeit stattfindende WM in Finnland (bis 29. Mai) verpasste Nowak aufgrund einer Handverletzung.