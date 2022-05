DEL Finalserie: Eisbären Berlin holen 9. Meistertitel - besondere Schmach für München

Damit fügten die Berliner dem Gegner auch eine besondere Schmach zu: Bereits in der Hauptrunde konnte Berlin alle Spiele in München gewinnen. Nun stehen auch in der Finalrunde bei zwei Auftritten in der bayerischen Landeshauptstadt zwei Siege zu Buche. Während allerdings in Spiel zwei noch eine doppelte Overtime in München nötig war, war das Match diesmal schon nach der regulären Spielzeit beendet.