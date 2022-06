Düsseldorf holt Gogulla zurück

Die Düsseldorfer EG holt den langjährigen Nationalspieler Philip Gogulla (34) zurück an den Rhein. Der Stürmer, der bereits in der Saison 2018/19 für den achtmaligen deutschen Eishockey-Meister gespielt hatte, kommt vom DEL-Konkurrenten Red Bull München und unterschrieb einen Vertrag bis 2025. Das teilte die DEG am Freitag mit.