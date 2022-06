Eishockey, DEL: Eisbären Berlin verpflichtet Ex-Nationalspieler Frank Mauer

In insgesamt 735 Ligaspielen gelangen ihm 154 Tore und 205 Assists. Mit der Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) nahm Mauer an vier Weltmeisterschaften teil, Höhepunkt seiner Laufbahn war der sensationelle Einzug ins Olympiafinale bei den Winterspielen in Pyeongchang.