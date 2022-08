Tripcke fordert staatliche Unterstützung für Breitensport

Um den Betrieb in den Profivereinen der Liga, die am 15. September in die neue Saison startet, macht sich Tripcke aktuell hingegen keine Sorgen. "Natürlich werden die steigenden Preise irgendwann auch bei den Klubs durchschlagen, doch die Energiekosten machen in den Budgets derzeit nur einen relativ geringen Teil aus. Wir haben keine Indikatoren, dass uns die Hallen zugesperrt werden könnten", sagte der Top-Funktionär.