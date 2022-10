DEL: Berlin katastrophal - München zeigt Comeback-Qualität

Die Eisbären Berlin haben in der DEL die nächste Klatsche hinnehmen müssen. Der Meister unterlag am Freitag den Iserlohn Roosters 1:6 (0:3, 1:2, 0:1) und bleibt in der unteren Tabellenhälfte stecken. Der Rückstand auf Spitzenreiter Red Bull München, der bei den Straubing Tigers 4:3 (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen gewann, beträgt 16 Punkte. (NEWS: Alle Infos zur DEL)