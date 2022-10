DEL: Iserlohn holt Stürmer Poirier

Poirier, 1,90 m groß, hat acht Spiele für die Calgary Flames absolviert. 2013 war er von den Kanadiern an 22. Stelle gedraftet worden. „So viele Erstrundenpicks hatten wir bisher noch nicht am Seilersee, von daher freuen wir uns natürlich auf Emiles Qualitäten“, sagte Christian Hommel, Sportlicher Leiter der Roosters. Poirier soll im Heimspiel gegen der ERC Ingolstadt am kommenden Dienstag sein Debüt geben.