Eisbären verlieren erneut - Mannheim gewinnt Verfolgerduell

Der deutsche Meister Eisbären Berlin steckt in der DEL weiter tief in der Krise. Die Berliner unterlagen am Freitagabend in einem Kellerduell daheim den Iserlohn Roosters 2:4 (0:2, 1:1, 1:1) und liegen nach zwölf Niederlagen aus 19 Spielen weiter auf dem 13. Tabellenplatz (21 Punkte).