DEL: Mannheim verliert gegen Köln, Ingolstadt zieht vorbei

Auch im Klassiker gegen die Kölner Haie unterlag der achtmalige deutsche Meister am Freitagabend mit 1:2 (0:1, 0:0, 1:0, 0:1) nach Verlängerung, Kölns Louis-Marc Aubry (62.) beendete mit seinem Treffer das Spiel. Schon am vergangenen Sonntag hatten die Adler gegen die Düsseldorfer EG (2:3) in der Overtime das Nachsehen.