DEL: Mannheim verpasst Sprung auf Rang zwei

Damit konnten die Berliner ihren Vorsprung auf die Abstiegsplätze auf sieben Punkte ausbauen. Der Tabellenvorletzte Augsburger Panther lag zwar gegen die Iserlohn Roosters lange Zeit in Führung, gewann aber letztendlich erst in der Verlängerung mit 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) und schenkte so noch einen Zähler her.