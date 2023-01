DEL: München siegt weiter - Eisbären tief im Abstiegskampf

Der souveräne Tabellenführer Red Bull München hat in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den dritten Sieg in Folge gefeiert. Die Bayern gewannen am Freitagabend beim Aufsteiger Löwen Frankfurt knapp mit 3:2 (1:1, 1:1, 1:0). Der krisengebeutelte deutsche Meister Eisbären Berlin hingegen kassierte beim 2:4 (1:2, 1:2, 0:0) bei der Düsseldorfer EG die nächste Pleite.