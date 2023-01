Wolfsburg bindet Torjäger Archibald

Die Grizzlys Wolfsburg aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben den Vertrag mit Assistenzkapitän Darren Archibald verlängert. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, unterschrieb der 32 Jahre alte Kanadier einen neuen Zweijahresvertrag. Archibald spielt seit 2021 in Wolfsburg und ist in der laufenden Spielzeit mit 18 Toren und 19 Vorlagen zweitbester Scorer der Niedersachsen hinter Kapitän Spencer Machacek.