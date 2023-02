DEL: Grizzlys verlängern mit Kapitän und Top-Scorer Machacek

Der Kapitän bleibt an Bord: Die Grizzlys Wolfsburg aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben den Vertrag mit Spielführer und Top-Scorer Spencer Machacek vorzeitig um zwei Jahre verlängert. Das teilten die Niedersachsen am Montag mit. Der kanadische Stürmer führt die Torschützenliste der DEL mit 27 Treffern an, dazu gelangen dem 34-Jährigen 24 Assists.