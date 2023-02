DEL: Meister Berlin geht in Bietigheim unter

Titelverteidiger Eisbären Berlin hat in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) einen herben Dämpfer im Kampf um die Play-off-Plätze kassiert.

Beim designierten Absteiger Bietigheim Steelers verlor die Mannschaft von Trainer Serge Aubin 2:6 (1:3, 0:0, 1:3) und kassierte die vierte Niederlage in fünf Spielen.

Für die Gäste sinken mit jeder Niederlage die Chancen auf eine erfolgreiche Titelverteidigung. In der Tabelle liegen die Eisbären nur auf dem 13. Rang. Bietigheim, das erst den siebten Sieg in der laufenden Saison feierte, steht kurz vor dem Abstieg in die DEL2. (NEWS: Alle Infos zur DEL)