DEL: München dreht Halbfinalserie gegen Wolfsburg und steht vor Finaleinzug

Red Bull München hat die Halbfinalserie in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gedreht und ist nur noch einen Sieg vom erneuten Finaleinzug entfernt.

Der Hauptrundensieger bezwang die Grizzlys Wolfsburg am Samstag im fünften Spiel der Best-of-seven-Serie 3:2 nach Verlängerung und liegt auch insgesamt mit 3:2 vorne.

Die Münchner hatten in der Serie das erste Duell gewonnen, dann allerdings zwei Spiele nacheinander verloren. Am Donnerstag gelang in Wolfsburg der Ausgleich, nun übernahm der dreimalige Meister und Zweite der Vorsaison wieder das Kommando.