DEL-Playoffs: "Fahren nach München und bringen Job zu Ende" - Grizzlys Wolfsburg angriffslustig vor Spiel 7

Nun zählt es für den vor den Playoffs als klaren Meisterfavoriten geltenden EHC Red Bull München und die Grizzlies Wolfsburg in den DEL-Playoffs . Für eines der beiden Teams geht die Reise im Finale weiter gegen Ingolstadt, für das andere findet die Saison ein abruptes Ende.

Stürmer Yasin Ehliz wollte jedoch von Trübsal nichts wissen und schaltete direkt wieder in den Angriffsmodus. Die Niederlage? „Bitter für uns“, gab der Eishockey-Nationalspieler von Red Bull München bei MagentaSport zu, doch „beide Mannschaften freuen sich auf Spiel sieben. Wir brennen darauf“.

Am Mittwoch kommt es ab 19.30 Uhr in München zum alles entscheidenden Duell

Wolfsburg angriffslustig: „Bringen den Job zu Ende“

Nach dem Ausgleich in der Best-of-seven-Serie am Ostermontag könnten die Grizzlys sich nun zumindest die fünfte Finalteilnahme sichern. Viermal waren die Niedersachsen ganz nah dran - viermal wurden sie Vizemeister.

München beißt sich an Strahlmeier Zähne aus

Dabei biss sich München vor allem am starken Wolfsburger Goalie Dustin Strahlmeier die Zähne aus.

46:14 Torschüsse standen für das Team von Cheftrainer Don Jackson am Ende zu Buche, nur zwei waren erfolgreich. Strahlmeier sei die „Lebensversicherung“ für die Grizzlys gewesen, lobte Morley seinen Torhüter: „Er ist eine Mauer.“

Am Mittwoch will er mit seinem Team „einfach das machen, was wir jetzt schon machen“, betonte der Stürmer: „Wir bleiben geduldig und hoffen, dass die frustriert werden.“