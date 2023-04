Eishockey, DEL: Goalie Ancicka von Eisbären Berlin zu Kölner Haien

Torhüter Tobias Ancicka wechselt in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) nach drei Jahren bei den Eisbären Berlin zu den Kölner Haien.

Der 22-Jährige, 2021 und 2022 Meister mit den Berlinern, hat in diesem Monat sein erstes Länderspiel absolviert.

Der gebürtige Heilbronner sei ein "junger, gut ausgebildeter Torwart, der in der Vergangenheit schon viel Erfahrung in der DEL sammeln konnte und zusätzlich einige Spiele in der Champions Hockey League absolviert hat", sagte Haie-Trainer Uwe Krupp, "zusammen mit Mirko Pantkowski und Torwarttrainer Ilari Näckel sind wir im Bereich der Goalies sehr gut aufgestellt."