DEL: Trotz nächster Meisterschaft von Red Bull München - Boss Tripcke wünscht sich mehr "Flaggschiffe"

DEL -Geschäftsführer Gernot Tripcke sieht nach der vierten Meisterschaft von Red Bull München die Spannung in der Deutschen Eishockey Liga nicht gefährdet.

„Klar war München in der Hauptrunde dominierend, aber musste sich in den Play-offs strecken. Ich finde schon, dass die Liga ausgeglichen ist“, sagte Tripcke im Interview mit dem Donaukurier .

Die DEL brauche "auch zwei, drei Flaggschiffe, an denen sich die anderen messen", betonte der Geschäftsführer: "Auch für die Champions Hockey League ist das wichtig. Zumindest haben wir immer drei, vier Klubs, die für den Meistertitel in Frage kommen. Es ist gut so, wie es ist."