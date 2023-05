DEL: Haie holen Lindner aus Bietigheim

Der Stürmer hat in der abgelaufenen Saison 55 von 56 möglichen Spielen absolviert und ein Tor sowie sechs Vorlagen verbucht.

„Wir haben in den vergangenen Jahren gute Resultate in der Entwicklung unserer U23-Spieler gesehen. Elias bringt die nötigen Grundvoraussetzungen und auch schon etwas Erfahrung in der DEL mit“, sagte Trainer Uwe Krupp.